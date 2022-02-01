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14:43 01.02.2022

Кулеба: Новий альянс Україна-Польща-Велика Британія - це об'єднання країн, які поділяють спільні принципи

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Кулеба: Новий альянс Україна-Польща-Велика Британія - це об'єднання країн, які поділяють спільні принципи

Новий малий альянс Україна-Польща-Велика Британія – це об'єднання країн, які поділяють спільні принципи, прагнуть зміцнювати безпеку та розвивати торгівлю, готові до конкретних дій, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Новий формат не прив'язаний до локальної географії – це об'єднання країн, які поділяють спільні принципи, прагнуть зміцнювати безпеку та розвивати торгівлю, готові до конкретних дій. Варшава, Київ іа Лондон мають не лише реалістичне усвідомлення безпекових загроз Європі та стратегію протидії викликам з боку РФ", але і великий потенціал тристоронньої співпраці в галузях торгівлі, інвестицій, енергетики, зокрема відновлюваної. З'єднуючи своїми зусиллями Атлантику, Балтику та Чорне море, ми створюємо нові можливості для наших країн і для регіону загалом", - написав Кулеба у Facebook у вівторок.

Міністр пояснив, що з ініціативою започаткування такої тристоронньої співпраці у жовтні минулого року виступила Україна.

Кулеба також звернув увагу на те, що цей новий формат є частиною "стратегії малих альянсів як проактивної зовнішньої політики".

"Окрема увага приділена їм і в Стратегії зовнішньополітичної діяльності. Нагадаю: суть у тому, що ми не можемо чекати безпеки та процвітання десь у майбутньому, коли станемо членами ЄС і НАТО. Вони потрібні нам уже сьогодні. Тому ми вже сьогодні досягаємо практичного зміцнення, гуртуючи дружні та близькі за духом країни у малі альянси. Ми створюємо пояс безпеки та процвітання і посилюємо Балто-Чорноморську вісь", - розповів він.

Міністр нагадав, що так з'явилися Люблінський трикутник із Польщею та Литвою, Квадрига з Туреччиною, Асоційоване тріо з Грузією та Молдовою, які успішно розвиваються.

Також Кулеба повідомив, що планувалося, що перше офіційне оголошення про створення нового формату буде зроблене міністерствами закордонних справ трьох країн у рамках візиту міністра закордонних справ Великої Британії до Києва.

"На жаль, вона захворіла на ковід, і ми переносимо це оголошення на пізніше. Однак за цей час наші команди не сидітимуть склавши руки, а продовжать відточувати новий формат", - наголосив глава МЗС.

 

Теги: #мзс #кулеба #великобританія #польща
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