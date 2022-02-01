Події

09:25 01.02.2022

У ДСНС попереджають українців про ожеледицю та високу небезпеку сходження лавин у Карпатах

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У ДСНС попереджають українців про ожеледицю та високу небезпеку сходження лавин у Карпатах

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає громадян про значну сніголавинну небезпеку в Карпатах та ожеледицю на дорогах на всій території країни.

"За даними Укргідрометцентру, 1 лютого на більшій частині території країни на дорогах ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому у вівторок.

Уточнюється, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

"1 лютого у високогір'ях Закарпатської області та у горах Івано-Франківської, Львівської областей збережеться сніголавинна небезпека (III рівень)", - додають у ДСНС.

Теги: #дснс #погода
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