У ДСНС попереджають українців про ожеледицю та високу небезпеку сходження лавин у Карпатах

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає громадян про значну сніголавинну небезпеку в Карпатах та ожеледицю на дорогах на всій території країни.

"За даними Укргідрометцентру, 1 лютого на більшій частині території країни на дорогах ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому у вівторок.

Уточнюється, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

"1 лютого у високогір'ях Закарпатської області та у горах Івано-Франківської, Львівської областей збережеться сніголавинна небезпека (III рівень)", - додають у ДСНС.