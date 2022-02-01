Події

07:18 01.02.2022

Підрозділи США готові до перекидання до Європи, але жодних рішень про це ще не прийнято

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Підрозділи США готові до перекидання до Європи, але жодних рішень про це ще не прийнято

США змінили статус готовності підрозділів на випадок можливості їх перекидання до Європи, якщо ситуація навколо України ускладниться, однак жодних рішень поки що не прийнято, повідомив у понеділок на брифінгу представник Пентагону Джон Кірбі.

"Ми змінили статус готовності для 8,5 тис. американських солдатів, вони проходять необхідну підготовку, але жодних рішень про їхнє залучення не було", - сказав він.

За словами Кірбі, остаточне рішення має ухвалити головнокомандувач (президент США) після консультацій із союзниками з НАТО.

Водночас Кірбі зазначив, що Україна продовжить отримувати військову допомогу із США.

"Ми продовжуємо сприяти у сфері безпеки українським збройним силам. Ще одне відвантаження надійшло у п'ятницю, у наступні дні будуть інші поставки. Там також є наші інструктори, і не лише наші, але також британські та канадські", - повідомив представник Пентагону.

 

 

Теги: #готовність #сша #європа #війська
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