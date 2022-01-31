Питання про терміни вступу України до НАТО залишається відкритим - Столтенберг

У НАТО можуть бути різні точки зору про те, коли саме Україна зможе стати членом організації, але щодо принципу "відкритих дверей" альянсу компромісів бути не може, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Є різниця між тим, щоб обговорювати те, коли Україна вступить до НАТО, і підписанням документа, що юридично зобов'язує (на якому наполягає РФ - ІФ) до того, що жодного розширення не буде", - сказав він на онлайн-заході The Washington Post. Так генсек відповів на запитання модератора про те, чи є у відповідях НАТО на пропозиції Росії з безпеки в Європі хоч якісь компромісні ідеї щодо принципу "відкритих дверей" альянсу.

Столтенберг наголосив, що відмова від розширення як такого торкнулася б не лише України, а, наприклад, таких країн, як Швеція та Фінляндія, які вступати до альянсу поки що не планують, проте не хочуть позбавлятися в принципі такої можливості.

Говорячи про Україну, генсек нагадав, що вона, як і інші претенденти, для вступу має відповідати певним критеріям: вони стосуються демократії, відповідності натовським стандартам.

Столтенберг запевнив, що НАТО не має наміру публікувати відправлені Росії відповіді, оскільки "конфіденційність важлива на дипломатичних переговорах".