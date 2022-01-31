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17:09 31.01.2022

Генпрокурор повідомила, що підписала підозру затриманому на хабарі депутату Кузьміних

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Генпрокурор повідомила, що підписала підозру затриманому на хабарі депутату Кузьміних

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозру народному депутату Сергію Кузьміних, якого Національне антикорупційне бюро (НАБУ) викрило в отриманні хабара у розмірі 558 тис. грн.

"Минулої п'ятниці детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП затримали народного депутата України IX скликання… Я підписала підозру. Далі своє слово скаже суд", - написала генпрокурор на своїй сторінці у Facebook у понеділок.

Генпрокурор не зазначила імені депутата, але виходячи з обставин, йдеться про Кузьміних.

"Депутат підозрюється у скоєнні злочину з використанням своїх посадових повноважень та впливу. Йдеться про правопорушення у сфері медицини", - зазначила генпрокурор.

Венедіктова додала: "Якщо для когось із правоохоронців відзвітувати про розкритий злочин - це елемент змагального виду спорту, то для мене - ні. Я з болем вимушена констатувати ці факти і сподіватися, що їх буде менше. Особливо, коли ми говоримо про людину, брат якої здійснював подвиги в ім’я нашої держави та її громадян".

Як повідомлялося, 28 січня НАБУ викрило народного депутата під час отримання хабара у 558 тис. грн. "За інформацією слідства, депутат отримав кошти за сприяння у підписанні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області", - повідомляло НАБУ.

Речник фракції "Слуга народу" у парламенті Юлія Палійчук повідомила, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахам підтвердив інформацію НАБУ про причетність народного депутата Сергія Кузьміних до отримання хабара у розмірі 558 тис. грн.

"Для нас ця новина стала шоком, тому що Сергій Кузьміних - волонтер, брат легендарного комбата "кіборгів" Олега Кузьміних, який героїчно захищав нашу незалежність, який гідно пройшов полон, після цього він зміг повернутися на службу. Тому Сергій Кузьміних отримав від команди величезний кредит довіри", - навела Палійчук заяву Арахамії у Telegram-каналі.

Теги: #підозра #кузьміних
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