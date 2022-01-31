Київ хоче мати детальнішу інформацію щодо заяви РФ про відведення частини військ Західного військового округу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує на необхідності отримання детальнішої інформації про відведення в РФ частини військ Західного військового округу.

"Я б не перебільшував, не применшував цього оголошення. Треба мати детальнішу інформацію про те, що насправді сталося, і лише після цього можна буде робити висновки. Загалом, наразі недовіра до дій, слів Росії зберігається", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу у понеділок.

Він звернув увагу на те, що навесні минулого року, коли Росія розгорнула першу хвилю ескалації, вона також оголосила про завершення навчань та початок відведення військ, а за фактом відведення практично не відбулося і ситуація вздовж кордонів України залишилася незмінною.

"З одного боку, будь-яке оголошення Росією про відведення військ саме по собі є позитивним сигналом. З іншого боку, на сьогодні точно невідомо, звідки саме відводяться відповідні підрозділи, в якому обсязі та у який спосіб це відведення сприяє деескалації ситуації. Тобто треба дивитися на це комплексно, мало сказати, що "ми когось, щось відводимо", - зазначив Кулеба.

Раніше в РФ повідомили, що війська та авіація Західного військового округу завершили планову перевірку боєготовності та повертаються до місць базування.