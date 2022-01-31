Мінкультури не погоджував проєкт надбудови Печерського торговельного центру

Міністерство культури та інформаційної політики України не погоджувало проєкт реконструкції будівлі Печерського торговельного центру на вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4 (колишня Суворова, 4) зі збільшенням висотності будівлі з 4 до 18 поверхів, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в міністерстві.

"За результатами перевірки актуальної електронної бази даних документообігу МКІП встановлено, що… погоджень проєктної документації та дозволів на проведення земляних робіт за вищезгаданою адресою міністерство не надавало", - повідомила тимчасовий виконувач обов'язків держсекретаря Тетяна Філіпченко у відповідь на офіційний інформ-запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Як повідомили в Мінкульті, листом №29 від 7 червня 2021 року (вхідний реєстраційний МКІП від 9 червня 2021 року №779/20.1-21) ТОВ "Картас Траст Компані" звернулося до Мінкульту з проханням розглянути та погодити проєктну документацію об'єкту "Реконструкція нежилого будинку (літ. А) під багатофункціональний комплекс на вул. Омеляновича-Павленка, 4 (колишня вул. Суворова), в Печерському районі Києва".

Мінкульт листом №1321/6.11.1 від 24 грудня 2021 року повідомив ТОВ "Картас Траст Компані", що наразі немає правових підстав для розгляду цього прохання, оскільки досі історико-архітектурний план Києва не затверджений Київрадою у складі Генплану.

Як повідомлялося, Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ) видала дозвіл на реконструкцію будівлі Печерського торговельного центру на вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4 (колишня Суворова, 4) зі збільшенням висотності будівлі із 4 до 18 поверхів.

Про це свідчить запис у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва щодо "реконструкції нежилого будинку (літ. А) під багатофункціональний комплекс" (https://e-construction.gov.ua/permits_doc_detail/2740048455828243656).

На земельній ділянці 0,5 га 4-поверхову будівлю колишнього Печерського торговельного центру, відкритого у 1983 році, буде реконструйовано у 18-поверхову будівлю загальною площею 36,2 тис. кв. м, включно з підземним паркінгом площею 4,2 тис. кв. м.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у компанії-проєктувальниці ТОВ "Мегаполіс Буд Інвест", на нижніх поверхах збережеться торговельна функція, на верхніх будуть сервісні апартаменти. Підземний паркінг розрахований на 150 машиномісць.

У 2019 році було видано вихідні дані на проєктування. Зокрема, згідно з містобудівними умовами та обмеженнями (МУО), умовна висота будівлі після реконструкції могла становити 73,5 м (орієнтовно 25 поверхів).

У листопаді 2021 року ДІАМ відхилила проєкт реконструкції через відсутність погоджень з Мінкультом, але в січні в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва з'явився новий запис із дозвільним статусом.

Замовник реконструкції - ТОВ "Картас траст компані". Згідно з Єдиним держреєстром юридичних осіб та фізосіб-підприємців, ТОВ "Картас траст компані" зареєстровано у 2011 році, розмір статутного капіталу 1 тис. грн. Власником його є сейшельська Genuine Group Ltd, бенефіціаром із 29.12.21 є Ірина Ревіна. Раніше бенефіціаром був ексвіцепрезидент Родовід-Банку Сергій Дядечко.