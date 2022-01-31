Події

13:24 31.01.2022

Джонсон у розмові з Путіним має намір порадити РФ "відійти від прірви"

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Джонсон у розмові з Путіним має намір порадити РФ "відійти від прірви"

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що планує під час розмови з президентом РФ Володимиром Путіним порушити тему України й закликати співрозмовника уникнути найгіршого варіанту розвитку подій.

"Я маю намір сказати президенту Путіну, що необхідно відійти від прірви. Росія повинна зробити це", - сказав він у понеділок журналістам.

Джонсон наголосив, що вважатиме катастрофою будь-яке російське вторгнення в Україну, незалежно від масштабів. "Це було б катастрофою для всього світу. І водночас - катастрофою безпосередньо для Росії", - зазначив прем'єр.

Минулого тижня Джонсон заявив, що розраховує найближчими днями провести телефонну розмову з Путіним.

Теги: #джонсон #путін
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