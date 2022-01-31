Лютий в Україні почнеться з незначного похолодання

Найближчої доби на територію України пошириться порція холодного повітря з північного заходу Європи, унаслідок чого температура знизиться.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у вівторок, 1 лютого, в Україні без істотних опадів, лише в Карпатському регіоні, уночі і на північному сході країни невеликий сніг, удень на півдні Одеської області невеликий дощ. На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; на півдні країни 2-7° тепла; у Карпатах вночі та вдень 5-10° морозу.

У Києві у вівторок без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6°, вдень 0-2° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 1 лютого найвища температура вдень (+8,4°) була у 2002 році, найнижча вночі (-28,8°) у 1956 році.

У середу, 2 лютого, в Україні сніг та мокрий сніг, удень на півдні та сході з дощем, лише у більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с, у західних областях подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, на півночі країни до 10° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла; у південних та східних областях уночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла (у Криму вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла).

У Карпатах – сніг; температура вночі 7-12°, удень 4-9° морозу.

У Києві в середу без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° морозу, вдень близько 0°.