Події

08:13 30.01.2022

КНДР запустила чергову ракету - військові Південної Кореї

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КНДР запустила чергову ракету - військові Південної Кореї

Північна Корея запустила невідомий снаряд у бік Східного моря в неділю, повідомило агентство Ренхап із посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів (ОКНШ) ЗС Південної Кореї.

За оцінками військових експертів, снаряд є балістичною ракетою. Цей пуск став сьомим за рахунком КНДР у 2022 році.

"Наші військові відслідковують відповідні дії Північної Кореї та підтримують стан готовності", - йдеться у повідомленні ОКНШ.

У Ренхап додали, що у зв'язку з нинішнім ракетним пуском президент Південної Кореї Мун Чже Ін скликає засідання Ради нацбезпеки.

У свою чергу агентство Кіодо з посиланням на військові джерела повідомило, що прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда теж скликав Раду нацбезпеки країни.

Генсек японського кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно заявив журналістам, що ракета, пролетівши 800 км на висоті 2 км, упала поза межами виключної (морської) економічної зони Японії.

 

 

Теги: #ракета #пуск #кндр
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