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14:12 29.01.2022

У Херсонській області відбулися навчання артилерійських підрозділів гаубиць "Мста-Б"

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У Херсонській області відбулися навчання артилерійських підрозділів гаубиць "Мста-Б"

У районі адміністративного кордону з тимчасово окупованою територією Крим відбулися тактико-спеціальні навчання артилерійських підрозділів гаубиць "Мста-Б", повідомляє командування Об'єднаних сил Збройних сил України.

Як розповів командувач ОС ЗСУ Сергій Наєв, на одному з військових полігонів Херсонської області артилерійські підрозділи, відповідно до заходів бойової підготовки, успішно проводять тренування бойових розрахунків з нанесення вогневого ураження по умовному противнику.

"Під час тренувань командири взводів керують артилерійськими розрахунками на всіх етапах виконання бойового завдання, а саме під час переміщення в район вогневих позицій, обладнання та підготовки позицій, наведення на цілі і залишення вогневих позицій", - зазначив командувач.

За легендою навчань, під час розвідки місцевості безпілотний літальний апарат виявив просування живої сили і броньованої техніки умовного противника в напрямку позицій українських військ. Відстань до цілей становила близько 20 км. Тому на знищення противника були спрямовані розрахунки гаубиць "Мста-Б".

"Обстріл умовного противника коригувався за допомогою операторів безпілотних літальних апаратів. Наразі артилеристи вдосконалили і навички з розрахунку координат цілей", - наголосив Наєв.

Теги: #наєв #навчання #херсонська_область #зсу
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