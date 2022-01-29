В Україні за добу виявили 37 351 новий випадок захворювання Сovid-19, одужали 7 163 людини, 149 померли

В Україні станом на ранок суботи зафіксовано 37 351 новий випадок захворювання на COVID-19, одужало 7 163 особи, 149 померло, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 28 січня в Україні зафіксовано 37 351 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 5 341, медпрацівників – 806); 78 564 особи були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 27 672, другу дозу – 23 712 осіб, додаткову дозу отримали 736 осіб, бустерну дозу – 26 444 особи. Також за минулу добу госпіталізовано – 3 340 осіб; летальних випадків - 149; одужало – 7 163 особи", - сказано в ранковій статистиці в Telegram-каналі.

Днем раніше, 28 січня зафіксували 34 408 нових випадків коронавірусу, 27 січня виявили 32 393 нові випадки захворювання на СOVID-19, 26 січня за добу виявили 24 321 новий випадок захворювання СOVID-19, 25 січня за добу виявили 19 118 нових випадків захворювання СOVID-1 , 24 січня за добу виявили 12 915 нових випадків захворювання СOVID-19, 23 січня за добу виявили 15 444 нові випадки захворювання СOVID-19, 22 січня за добу виявили 22 473 нові випадки захворювання СOVID-19, 21 січня за добу виявили 20 нових випадків захворювання на СOVID-19, 20 січня за добу виявили 18 479 нових випадків захворювання на СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 017 961 людина; одужало – 3 615 257 людей; летальних випадків - 100 031.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 306 059 осіб, з них отримали першу дозу – 15 306 057 осіб, отримали дві дози – 14 600 434 особи, отримали додаткову дозу – 16 362 особи, бустерну дозу – 322 543 особи. Загалом проведено 30 245 396 щеплень.