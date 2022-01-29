Міністр оборони США обговорив ситуацію навколо України із колегами з Німеччини та Франції

Міністр оборони США Ллойд Остін у ході телефонних розмов з німецьким колегою Крістіною Ламбрехт та французьким Флоранс Парлі обговорили питання, пов'язані із ситуацією навколо України, йдеться у пресрелізах, поширених Пентагоном.

Під час розмови з Ламбрехтом сторони обговорили "занепокоєння у зв'язку з неспровокованим тривалим нарощуванням військової могутності Росії поблизу і в Україні".

Вони "наголосили на рішучій підтримці суверенітету та територіальної цілісності України", а також обговорили "недавні дипломатичні контакти з Росією".

Міністри заявили, що Росія має "звернути з небезпечного шляху" і попередили, що вона "зіштовхнеться із серйозними наслідками у разі подальшого вторгнення в Україну".

Остін і європейські міністри наголосили на важливості збереження єдності НАТО та стримування на східному фланзі альянсу "перед лицем потенційної російської агресії", йдеться у повідомленні.

Остін подякував Парлі "за лідерство Франції у сфері стримування на східному фланзі".