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08:08 29.01.2022

Міністр оборони США обговорив ситуацію навколо України із колегами з Німеччини та Франції

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Міністр оборони США обговорив ситуацію навколо України із колегами з Німеччини та Франції

Міністр оборони США Ллойд Остін у ході телефонних розмов з німецьким колегою Крістіною Ламбрехт та французьким Флоранс Парлі обговорили питання, пов'язані із ситуацією навколо України, йдеться у пресрелізах, поширених Пентагоном.

Під час розмови з Ламбрехтом сторони обговорили "занепокоєння у зв'язку з неспровокованим тривалим нарощуванням військової могутності Росії поблизу і в Україні".

Вони "наголосили на рішучій підтримці суверенітету та територіальної цілісності України", а також обговорили "недавні дипломатичні контакти з Росією".

Міністри заявили, що Росія має "звернути з небезпечного шляху" і попередили, що вона "зіштовхнеться із серйозними наслідками у разі подальшого вторгнення в Україну".

Остін і європейські міністри наголосили на важливості збереження єдності НАТО та стримування на східному фланзі альянсу "перед лицем потенційної російської агресії", йдеться у повідомленні.

Остін подякував Парлі "за лідерство Франції у сфері стримування на східному фланзі".

 

 

Теги: #сша #контакти #україна #пентагон
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