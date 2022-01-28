Правління АМУ звернулося до Зеленського за захистом прав місцевого самоврядування від неправомірних дій правоохоронців – Кличко

Правління Асоціації міст України (АМУ), яка представляє 978 громад-членів, звернулося до президента України Володимира Зеленського як до гаранта Конституції за захистом конституційних прав місцевого самоврядування та жителів громад від неправомірних дій правоохоронних органів, повідомив мер Києва, голова АМУ Віталій Кличко.

"У зверненні, затвердженому 28 січня 2022 року, наголошується на закріпленому в Конституції України праві народу України здійснювати владу через органи місцевого самоврядування, на гарантіях місцевого самоврядування, а також конституційному обов’язку органів державної влади та органів місцевого самоврядування діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України", - йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті Київської міської державної адміністрації у п'ятницю.

Зазначається, що представники правоохоронних органів "часто здійснюють свої повноваження щодо діяльності органів місцевого самоврядування з перевищенням меж, визначених законом та з порушенням процедур досудового слідства".

"При цьому деякі звинувачення ґрунтуються на доказах, одержаних незаконним шляхом або припущеннях, що прямо заборонено Конституцією України. Велика кількість кримінальних проваджень характеризується необґрунтованістю, багаторічною тривалістю розслідування, порушенням норм процесуального законодавства. Такі порушення Конституції України призводять до порушень конституційних прав усіх мешканців громад", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що аналітику системних порушень правоохоронців та конкретних фактів обмеження прав органів місцевого самоврядування Асоціація міст України скерувала до генерального прокурора.

"Переконані, що в сьогоднішніх умовах державна влада та місцеве самоврядування мають діяти спільно та злагоджено. Забезпечити це можливо не шляхом показових справ щодо посадових осіб місцевого самоврядування, а ефективною та неупередженою роботою правоохоронних органів у чіткій відповідності до закону. Враховуючи вищезазначене, Асоціація міст України звертається за захистом прав органів місцевого самоврядування та мешканців громад, гарантованих Конституцією України, від неправомірних дій правоохоронних органів", – наголошується у зверненні АМУ.