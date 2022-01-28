У МЗС України відреагували на рішення музеїв Криму щодо "скіфського золота"

Перша заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова прокоментувала скаргу кримських музеїв щодо рішення Апеляційного суду Амстердама про повернення "скіфського золота" Україні.

"Ми не здивовані, що російський окупант хоче продовжити свою брудну гру щоб на якомога довше затягнути судовий процес, який вже триває сім років. Але скільки б це не тривало в часі, ми продовжимо захист своїх інтересів", - написала Джапарова в соцмережі Facebook.

Вона зазначила, що Україна готова втретє довести належність артефактів до українського музейного фонду вже у Верховному суді Королівства Нідерланди.

Джапарова нагадала, що 26 січня – так звані "музеї" у тимчасово окупованому Криму подали касаційну скаргу на рішення Апеляційного суду Амстердама щодо повернення колекції "скіфського золота" Україні.