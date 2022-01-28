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06:41 28.01.2022

Зеленський і Байден обговорили поточні дипломатичні зусилля щодо деескалації конфлікту на Донбасі та погодили спільні дії

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Зеленський і Байден обговорили поточні дипломатичні зусилля щодо деескалації конфлікту на Донбасі та погодили спільні дії

Президент України Володимир Зеленський повідомив у Тwitter, що обговорив з американським колегою Джозефом Байденом поточні дипломатичні зусилля щодо деескалації конфлікту на Донбасі та погодили спільні дії.

"Обговорили поточні дипломатичні зусилля щодо деескалації та погодили спільні дії на майбутнє", - написав Зеленський у мікроблозі Тwitter увечері у четвер.

Він також подякував Байдену за відповідну допомогу, яку надають США, зокрема у вигляді оборонної летальної зброї.

Окрім того, сторони обговорили можливості надання фінансової підтримки від США Україні.

У пресслужбі українського президента повідомили, що Зеленський наголосив на важливості підтримки економічної та фінансової стабільності України в нинішній ситуації. Лідери обговорили конкретні кроки з боку США щодо збільшення фінансової підтримки України на двосторонній основі та шляхом залучення міжнародних фінансових організацій.

Зеленський і Байден також обговорили підсумки нещодавніх переговорів у нормандському форматі на рівні політичних радників. Американський лідер вітав досягнуті домовленості про безумовне повернення до режиму припинення вогню. Глава української держави наголосив на готовності України до проведення зустрічі в нормандському форматі на рівні лідерів у найближчому майбутньому.

 

 

 

Теги: #президент #україна_сша #розмова
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