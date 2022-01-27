Події

19:28 27.01.2022

Кулеба обговорив питання економічної та фінансової допомоги Україні з главою датського уряду

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Кулеба обговорив питання економічної та фінансової допомоги Україні з главою датського уряду

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до Копенгагена провів зустріч з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, під час якої подякував главі данського уряду за активну позицію Данії у протидії агресивним намірам Росії, зокрема спробам дестабілізувати ситуацію в Україні.

" Міністр висловив вдячність за збереження звичного режиму роботи данського посольства в Києві, підтвердивши позицію про передчасність евакуації з України членів родин і співробітників дипломатичних установ", - йдеться у повідомленні пресслужби МЗС України, оприлюдненому в четвер.

У ньому уточнюється, що під час зустрічі співрозмовники погодилися, що запобігання подальшій ескалації російської агресії проти України та Європи залежить від консолідованого міжнародного тиску на Росію у поєднанні з максимальним підвищенням обороноздатності України.

"У цьому контексті Дмитро Кулеба високо оцінив рішення данського уряду про надання 22 мільйонів євро на посилення сектору безпеки України в рамках Програми миру та стабілізації на 2022-2025 роки", - наголошують у МЗС.

Там зазначають, що сторони також домовилися про подальшу участь Данії у підтримці процесу реформ в Україні, зокрема у рамках технічної допомоги на наступному етапі Програми європейського сусідства Данії (DANEP) на 2022-2026 роки.

"Очікується, що Данія виділить у рамках програми 73 млн. євро на здійснення проектів в Україні", - повідомляють у відомстві.

У міністерстві також уточнюють, що на запит Дмитра Кулеби, глава данського уряду погодилася розглянути додаткові можливості підтримки економічної та фінансової стабільності України.

Крім того, співрозмовники приділили особливу увагу можливостям будівництва данськими компаніями в Україні судів багатоцільового призначення, зокрема для потреб українських прикордонників та рятувальних служб.

"У цьому контексті українська та данська сторони домовилися розпочати міжурядові переговори про підготовку проєкту двосторонньої угоди щодо будівництва суден на базі української інфраструктури", - інформують у відомстві.

Там додають, що окремою темою зустрічі стала практична підтримка Данії щодо вступу України до Європейського Союзу та НАТО.

Також глава української дипломатії порушив питання збільшення Данією кількості дозволів для українських перевізників та запросив Метте Фредеріксен взяти участь у IV Міжнародній конференції з реформ в Україні, яка відбудеться 4-5 липня 2022 року у швейцарському Лугано.

"Зі свого боку, прем'єр-міністр підтвердила запрошення президенту України відвідати Данію у зручний для нього час", - підсумували в МЗС.

 

 

Теги: #мзс #данія #допомога
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