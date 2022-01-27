Події

18:12 27.01.2022

Російські найманці на Донбасі один раз порушили умови перемир'я, втрат серед українських військовослужбовців немає

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Російські найманці на Донбасі один раз порушили умови перемир'я, втрат серед українських військовослужбовців немає

Російські найманці на Донбасі від початку поточної доби, 27 січня, один раз порушили умови режиму припинення вогню, повідомляє пресслужба штабу Операції об'єднаних сил у четвер.

"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення. У Луганській області, в безпосередній близькості до переднього краю оборони однієї з механізованих бригад Збройних сил України, особовий склад опорного пункту виявив спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи противника", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що завдяки пильності та рішучості військовослужбовців ЗСУ бойовики відмовилися від своїх намірів і відступили на територію ОРДЛО.

"Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил унаслідок дій ворога немає", - наголошують у штабі.

Там додають, що підрозділи об'єднаних сил контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Теги: #оос #ситуація
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