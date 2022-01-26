"Укрзалізниця" завершила електрифікацію залізничного перегону ім. Т. Шевченка - Сміла

На 7-кілометровій залізничній ділянці ім. Т. Шевченка - Сміла на Черкащині завершено роботи з електрифікації, які відбувалися в рамках президентської програми "Велике будівництво", повідомило АТ "Укрзалізниця" ("УЗ") на своїй Facebook-сторінці.

Ця ділянка є частиною залізничного напрямку від Черкас до станції ім. Т. Шевченка протяжністю 34 км, який планується електрифікувати повністю протягом цього року.

"Загалом на всій ділянці вже встановлено 993 опори контактної мережі, 36 жорстких поперечин, 306 консолей та 115 анкерів", - розповіли в "УЗ".

Наразі роботи тривають на ділянці Сміла - станція Білозір'я в напрямку Черкас. Зокрема, на станції Білозір'я залізничники встановлюють опори контактної мережі й залізобетонних конструкцій, а також монтують металоконструкції та розгортають проводи контактних мереж.

"Реалізація проєкту дасть змогу запустити швидкісні електропоїзди, які курсуватимуть між Києвом та Черкасами, та суттєво покращить приміське залізничне сполучення в Черкаській області. Адже швидкісні поїзди, як і регіональні та електропоїзди, можуть курсувати лише електрифікованою дільницею залізничного шляху", - зазначили в"Укрзалізниці".

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що протягом найближчих років планується електрифікувати щонайменше 500 км колій, відкрити для поїздів "Інтерсіті" 10 нових областей, а також передати "УЗ" 500 нових спальних вагонів, закупити 20 дизельних поїздів, 80 сучасних електричок, 60 модернізованих поїздів тощо.