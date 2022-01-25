Події

17:31 25.01.2022

Кожен десятий житель Швейцарії заразився COVID-19 минулого тижня - влада

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Кожен десятий житель Швейцарії заразився COVID-19 минулого тижня - влада

Близько 10% населення Швейцарії заразилися коронавірусом минулого тижня, повідомляють швейцарські ЗМІ з посиланням на урядові дані.

За словами заступника голови Національної наукової урядової робочої групи з боротьби з COVID-19 Урса Каррера, штам "омікрон" домінує у Швейцарії, на нього припадає близько 90% нових випадків.

При цьому у Федеральному відомстві у справах охорони здоров'я у вівторок зазначили, що "пік хвилі поширення "омікрону" поки що не настав".

Згідно з оцінками уряду, близько 100 тис. осіб нині заражаються коронавірусом щодня.

За час пандемії у Швейцарії зафіксували майже 2 млн випадків коронавірусу, понад 12,6 тис. осіб померли внаслідок зараження COVID-19.

Населення Швейцарії - близько 8,6 млн осіб.

Теги: #швейцарія #коронавірус
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