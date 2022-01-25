Події

14:09 25.01.2022

ВР дозволила вищим спецсудам розглядати справи про неповагу до суду

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ВР дозволила вищим спецсудам розглядати справи про неповагу до суду

Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроєкт №5490, яким дозволила вищим спеціалізованим судам розглядати справи про адміністративні правопорушення за неповагу до суду.

За підтримку відповідного рішення проголосував 281 народний депутат на пленарному засіданні у вівторок.

Законопроєкт вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо повноважень вищих спеціалізованих судів з розгляду справ про адміністративні правопорушення.

До ухвалення законопроєкту судді вищих спеціалізованих судів були позбавлені можливості реагувати на неповагу до суду, порушення порядку судового засідання та притягувати винних осіб до адміністративної відповідальності.

Законопроєкт надає суддям вищих спеціалізованих судів повноваження щодо розгляду справ, пов'язаних із неповагою до суду, у порядку, встановленому для місцевих господарських та адміністративних судів, апеляційних судів та Верховного Суду.

Теги: #рада #суд
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