Події

14:09 24.01.2022

"Суспільне" оголосило фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2022"

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"Суспільне" оголосило фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2022"

Суспільний мовник оголосив список фіналістів Національного відбору на участь у пісенному конкурсі "Євробачення-2022".

Згідно з повідомленням, учасниками фіналу стали: Alina Pash (пісня "Тіні забутих предків"), Cloudless (All be alright), Kalush Orchestra (Stefania), Laud (Head Under Water), Michael Soul (Demons), Our Atlantic ("Моя Любов"), Roxolana (GIRLZZZZ) та Wellboy (Nozzy Bossy).

Зазначається, що загалом для участі в Нацвідборі надійшло 284 заявки, з яких 27 учасників потрапили до лонглиста.

Фінал Нацвідбору на "Євробачення-2022" відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 19:00 у прямому ефірі суспыльного телеканалу UA:ПЕРШИЙ.

Як повідомлялося, "Євробачення-2022" відбудеться у місті Турин в Італії. Фінал конкурсу відбудеться 14 травня.

Теги: #відбір #євробачення
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