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11:14 10.03.2025

Сирський: У лютому українські дрони уразили та знищили цілей противника на 22% більше порівняно із січнем

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Сирський: У лютому українські дрони уразили та знищили цілей противника на 22% більше порівняно із січнем
Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський провів у режимі відеоконференцзв’язку традиційну щомісячну робочу нараду з питань розвитку безпілотних систем.

Як написав головком у Facebook, він заслухав звіти командувача СБС ЗСУ щодо розвитку спроможностей, результатів бойової роботи підрозділів безпілотних систем, а також щодо реалізації завдань із формування та масштабування частин БпС.

«У лютому уражено та знищено цілей противника на 22% більше в порівнянні з січнем. Найбільш ефективно завдають уражень по ворогу наші FPV-дрони та бомбери мультироторного типу», - повідомив Сирський.

Він зазначив, що особливо цінною частиною таких нарад є доповіді командирів підрозділів БпАК щодо застосування і розвитку безпілотних сил та засобів. Важливий досвід "Мадяра", "Ахіллеса", інших командирів, допомагає покращити роботу за цим напрямком в усіх Збройних силах.

Також головком приділив окрему увагу розробці Концепції застосування. За його словами, існує нагальна потреба впровадити єдиний стандарт роботи безпілотних систем у всіх підрозділах – для поліпшення координації в ході виконання бойових завдань.

Однак Сирський наголосив, що російська армія переймає український досвід та нарощує власні напрацювання в галузі дронів.

«Заслухав чергову доповідь розвідки щодо формування військ БпС у збройних силах росії, де сформовано управління начальника військ БпС, створено підрозділи БпАК швидкого реагування, розвивається напрямок дронів з управлінням на оптоволокні. Ми також збільшуємо використання дронів на оптоволоконному управлінні», - повідомив він.

Однак, як зазначив головком, ця складова БпС ЗСУ потребує виняткової уваги і докладання максимальних зусиль.

«Ми просто не маємо права відставати від противника в тих галузях технологічної війни, де повинні озброюватися та посилюватися за рахунок власних ресурсів», - додав він.

Крім того, Сирський визначив завдання щодо комплектування особовим складом відповідних підрозділів БпС та Довів наказ про нагородження кращих військовослужбовців.

Теги: #бпс_зсу #ураження #сирський #бпла

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