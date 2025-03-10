Дощ очікується на заході України у вівторок

Невеликий дощ очікується в західних областях у вівторок, 11 березня, значний дощ вдень в Карпатах та на Закарпатті, на решті території без опадів.

Як повідомив Укргідрометцентр, в південній та південно-східній частинах країни вночі та вранці місцями туман.

Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах, вдень місцями в західних та Житомирській областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, в західних областях 4-9° тепла; вдень 14-19°, на півдні до 22° (на узбережжі морів 7-12°).

В Києві 11 березня без опадів.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 17-19°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 11 березня найвища температура вдень була 16,9° в 1914р., найнижча вночі -20,3° в 1898р.

В середу, 12 березня, вночі у західних, північних та більшості центральних областей помірний дощ, на решті території без опадів. Вдень в Україні, крім південно-східної частини, невеликий дощ; в Карпатах та на Закарпатті впродовж доби значний дощ.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах та місцями у південно-східній частині пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла; вдень 14-19°, на півдні країни до 22° (на узбережжі морів 7-12°).

В Києві 12 березня вночі помірний, вдень невеликий дощ.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 17-19°.