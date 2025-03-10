Майже 2 тис. га української землі вигоріло за вихідні - ДСНС

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Понад 2,5 тисячі пожеж в екосистемах виникло протягом вихідних, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, в Закарпатті палії знищили територію площею 76,16 га – це як ціле село у Хустському районі.

На Вінниччині через загоряння сухостою постраждали троє людей – двоє чоловіків (46 і 75 років) отримали травми, ще один отруївся продуктами горіння. Полум’я перекинулося на господарчі будівлі. Травмовані внаслідок пожеж також є на Полтавщині та Сумщині.

На Волині лише за останній тиждень рятувальники склали 59 протоколів за факти спалювання сухої рослинності та порушення пожежної безпеки.

На Тернопільщині за вихідні ліквідовано 59 пожеж, врятовано від знищення 12 будівель і автомобіль.

На Хмельниччині вогонь знищив 9 приватних споруд та понад 50 тис. кв.м. землі.

На Житомирщині зафіксовано аж 144 займання на загальній площі понад 150 га.

ДСНС закликає громадян не палити сухостій і у разі пожежі негайно телефонувати "101".

Водночас Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів України наголошує на тому, що спалювання листя і трави в Україні є незаконним і передбачає адміністративну, а подекуди і кримінальну відповідальність.

За спалювання сухої трави і листя передбачений штраф від 3 060 до 6 120 грн. Якщо паління відбувалося на території природно-заповідного фонду, то штраф за це становить 6120 до 12 240 грн (для посадовців – від 2 1420 до 30 600 грн). Якщо під час пожежі внаслідок спалювання трави чи листя загинули люди, за це загрожує від двох до п’яти років ув’язнення.