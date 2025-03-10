Військовий тероборони Одеси організував схему заробітку на ухиленні від мобілізації за психіатричними діагнозами

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю одного з підрозділів тероборони в Одесі, який організував схему заробітку на охочих уникнути служби за допомогою фіктивних діагнозів з психіатричної лікарні.

"Він підшукував охочих серед чинних військових та цивільних, які бажають уникнути призову, й пропонував за $16 тис. "відмазати" їх від служби. Фігурант через знайомих у психіатричній лікарні робив "клієнтам" фіктивні діагнози, які дозволяли уникнути мобілізації та списатись зі служби", - повідомляє ДБР в Телеграм-каналі в понеділок.

В ДБР наголошують, що у разі несплати грошей за "послугу" фігурант погрожував цивільним особам примусовою мобілізацією, хизуючись зв’язками у територіальному центрі комплектування, а чинним бійцям – відряджанням на лінію бойового зіткнення.

Військовослужбовця затримали під час одержання $16 тис. чергову оборудку.

Слідство триває, вивчаються зв’язки фігуранта у ТЦК, встановлюється коло осіб, які скористалися схемою, проведено обшуки та вилучено документацію у психіатричній лікарні, яка робила фіктивні довідки з діагнозами.