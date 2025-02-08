Інтерфакс-Україна
Події
23:45 08.02.2025

У глядацькому голосуванні нацвідбору "Євробачення-2025" в "Дії" взяло участь понад 360 тис. українців

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У глядацькому голосуванні нацвідбору "Євробачення-2025" в "Дії" взяло участь понад 360 тис. українців

У глядацькому голосуванні національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2025" в застосунку "Дія" взяло участь 362,4 тис. українців.

У суботу, 8 лютого проходив нацвідбір на "Євробачення-2025", переможцем якого став гурт Ziferblat.

У 2025 році голосувати за конкурсантів всі бажаючі могли як в мобільному застосунку "Дія" та за допомогою СМС-повідомлень.

"Цього року ви віддали за своїх фаворитів 362 388 голосів у "Дії". На піку опитування в "Дії" сьогодні було 18 тисяч запитів за секунду, а зазвичай їх — 800–900. Дякуємо за активність", - йдеться у повідомлені "Дія" в телеграм-каналі.

Своєю чергою, віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі написав, що "Дія" ідеально витримали навантаження, яке у більш ніж 20 разів перевищувало звичайне.

Раніше користувачі соцмереж заявляли, що під час голосування, застосунок "Дія" працює з незначними перебоями.

Як повідомлялося, у 2023 році у голосуванні за переможця нацвідбору на "Євробачення" в застосунку "Дія" взяло участь 166,8 тис. громадян.

Під час нацвідбору на "Євробачення-2024" під час голосування через велику кількість одночасних відвідувачів у застосунку "Дія" стався збій. У зв'язку з цим голосування продовжили на добу, і на момент його закриття свій голос віддало 1 167 176 українців.

 

Теги: #євробачення #дія

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