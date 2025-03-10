Події

13:32 10.03.2025

Командир військової частини з Київщини незаконно оформив бойові виплати на понад 7 млн грн

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Командир військової частини з Київщини незаконно оформив бойові виплати на понад 7 млн грн

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру командиру однієї з військових частин Київської області, який допустив безпідставне нарахування підлеглим майже 7 млн грн бойових доплат.

"З лютого по жовтень 2023 року посадовець недбало віднісся до своїх обов’язків та не перевіряв підстави для нарахування бойових виплат. Він оформив багатомільйонну винагороду підлеглим, які не брали безпосередню участь у бойових діях та не виконували спеціальних чи бойових завдань", - повідомляє ДБР в Телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією Бюро, внаслідок таких дій посадовця державі завдано збитків на загальну суму понад 7,1 млн грн.

Теги: #командир #дбр

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