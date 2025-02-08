Інтерфакс-Україна
Події
21:39 08.02.2025

Застосунок "Дія" працює з незначними перебоями після початку глядацького голосування в нацвідборі на "Євробачення-2025"

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Застосунок "Дія" працює з незначними перебоями після початку глядацького голосування в нацвідборі на "Євробачення-2025"

Застосунок "Дія" працює з незначними перебоями після початку глядацького голосування в нацвідборі на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2025".

У суботу, 8 лютого проходить національний відбір на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2025".

Після виступу всіх фіналістів, ведучі оголосили початок глядацького голосування, яке цьогоріч відбувається в застосунку "Дія", а також за допомогою СМС-повідомлень.

Водночас користувачі соціальних мереж повідомляють, що під час входу розділ "опитування" в застосунку він періодично видає повідомлення "На жаль, сталася помилка", і відповідно, не дає можливості одразу проголосувати за конкурсантів. Для успішного голосування потрібно декілька разів натиснути на повідомлення "Спробувати ще".

Як повідомлялося, під час нацвідбору на "Євробачення-2024" додаток "Дія" також працював з перебоями, через неспроможність реєстрів обробити великий потік запитів. У зв'язку з цим голосування продовжили на добу, і на момент його закриття в неділю ввечері свій голос віддало майже 1,2 млн українців, тоді як в 2023 році в голосування прийняло участь тільки 166,8 тис. громадян.

Після цього, віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в 2025 році під час нацвідбору на "Євробачення" застосунок "Дія" буде готовий до голосування кількох мільйонів користувачів.

Теги: #євробачення #дія #збій

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