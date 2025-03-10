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11:54 10.03.2025

Офіційно скасовано 83% програм USAID – Держдеп

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Офіційно скасовано 83% програм USAID – Держдеп

Державний департамент США після перегляду, що тривав шість тижнів, скасував 83% від всіх програм Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

"Після 6-тижневого перегляду ми офіційно скасовуємо 83% програм USAID. 5 200 контрактів, які зараз скасовано, витратили десятки мільярдів доларів у спосіб, який не відповідав (а в деяких випадках навіть завдав шкоди) основним національним інтересам Сполучених Штатів", - дописав держсекретар Марк Рубіо у соцмережі X.

Він також висловив сподівання на те, що після консультацій з Конгресом США, "рештою 18% програм, які ми зберігаємо (приблизно 1 000), тепер більш ефективно керував Державний департамент".

Рубіо подякував Департаменту з ефективності уряду (DOGE), яким керує Ілон Маск, та "працьовитому персоналу, який працював довгі часи, щоб досягти цієї запізнілої та історичної реформи".

Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп 4 лютого призначив державного секретаря Марко Рубіо в.о. адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Теги: #usaid #скасування #програми #держдеп_сша

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