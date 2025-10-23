Трамп скасував зустріч з Путіним

Президент США Дональд Трамп скасував зустріч з Володимиром Путіним.

"Ми скасували зустріч з президентом Путіним. Мені просто здалося, що це неправильно. Здавалося, що ми не дійдемо до того місця, куди нам потрібно, тому я її скасував", - сказав Трамп під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Трамп зазначив, що пя зустріч відбудеться в майбутньому. "Але наступного тижня ми будемо з багатьма з вас і в тих місцях, про які я вам казав, а потім повернемося до Вашингтона", - каже американський лідер.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=0moOxFjwdn4