Аварійні відключення скасовані у Києві та низці областей – ДТЕК та обленерго

Аварійні відключення електроенергії, введені зранку 17 жовтня через наслідки атак РФ по енергосистемі, скасовано в Києві, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Черкаській областях, повідомили на цей час енегохолдинг "ДТЕК", "Запоріжжя-", "Харків-" та "Черкасиобленерго".

"В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому Телеграм-каналі", - додав "ДТЕК".

Як повідомлялося, станом на ранок 17 жовтня через складну ситуацію в енергосистемі у Києві, Київській, Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та частково Чернігівській, Хмельницькій і Вінницькій областях були запроваджені аварійні відключення.

Окрім того, на Чернігівщині, за командою обленерго, запроваджені погодинні відключення електроенергії обсягом трьох черг.

Також в усіх регіонах України з 7:00 до 22:00 у п’ятницю діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів.