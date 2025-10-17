Інтерфакс-Україна
Події
13:26 17.10.2025

Аварійні відключення скасовані у Києві та низці областей – ДТЕК та обленерго

1 хв читати
Аварійні відключення скасовані у Києві та низці областей – ДТЕК та обленерго

Аварійні відключення електроенергії, введені зранку 17 жовтня через наслідки атак РФ по енергосистемі, скасовано в Києві, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Черкаській областях, повідомили на цей час енегохолдинг "ДТЕК", "Запоріжжя-", "Харків-" та "Черкасиобленерго".

"В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому Телеграм-каналі", - додав "ДТЕК".

Як повідомлялося, станом на ранок 17 жовтня через складну ситуацію в енергосистемі у Києві, Київській, Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та частково Чернігівській, Хмельницькій і Вінницькій областях були запроваджені аварійні відключення.

Окрім того, на Чернігівщині, за командою обленерго, запроваджені погодинні відключення електроенергії обсягом трьох черг.

Також в усіх регіонах України з 7:00 до 22:00 у п’ятницю діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Теги: #аварійні_відключення #скасування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:58 17.10.2025
Аварійні відключення запроваджено у Києві та 12 областях, внаслідок ударів РФ є знеструмлення в кількох регіонах – "Укренерго"

Аварійні відключення запроваджено у Києві та 12 областях, внаслідок ударів РФ є знеструмлення в кількох регіонах – "Укренерго"

16:36 16.10.2025
Аварійні відключення в частині областей, в усіх регіонах застосовуються графіки обмеження потужності промисловості – "Укренерго"

Аварійні відключення в частині областей, в усіх регіонах застосовуються графіки обмеження потужності промисловості – "Укренерго"

10:33 16.10.2025
Екстрені відключення е/е в Києві та 9 областях – "Укренерго"

Екстрені відключення е/е в Києві та 9 областях – "Укренерго"

23:11 15.10.2025
У Черкаській та Запорізькій областях теж скасували екстрені відключення електроенергії

У Черкаській та Запорізькій областях теж скасували екстрені відключення електроенергії

22:54 15.10.2025
ДТЕК повідомив про скасування екстренних відключень у Києві та кількох областях

ДТЕК повідомив про скасування екстренних відключень у Києві та кількох областях

18:31 15.10.2025
Аварійні відключення світла по всій Україні, за винятком Донеччини та Чернігівщини

Аварійні відключення світла по всій Україні, за винятком Донеччини та Чернігівщини

10:55 15.10.2025
Аварійні відключення наразі не застосовуються в жодному регіоні – "Укренерго"

Аварійні відключення наразі не застосовуються в жодному регіоні – "Укренерго"

10:03 15.10.2025
Аварійні відключення введені на Сумщині та Харківщині, частково на Черкащині

Аварійні відключення введені на Сумщині та Харківщині, частково на Черкащині

09:27 15.10.2025
На Черкащині частково застосовано графіки аварійних відключень е/е

На Черкащині частково застосовано графіки аварійних відключень е/е

19:23 14.10.2025
Екстрені відключення світла скасовані в Київській області

Екстрені відключення світла скасовані в Київській області

ВАЖЛИВЕ

Україна готова працювати над тим, щоб убезпечити Словаччину від будь-яких ризиків постачання енергоносіїв, - Свириденко

Словаччина підтримує зустріч Трампа і Путіна в Будапешті, готова допомогти в організації - Фіцо

Україна чекає на рішення США щодо Tomahawk - Єрмак

Зеленський готовий зустрітися з Путіним у будь-якому місці світу, окрім Росії та Білорусі, - Єрмак

Аварійні відключення запроваджено у Києві та 12 областях, внаслідок ударів РФ є знеструмлення в кількох регіонах – "Укренерго"

ОСТАННЄ

Бюджетний комітет Ради рекомендує уряду передбачити в проекті держбюджету-2026 підвищення зарплат військовим - депутат

"Укрзалізниця" планує розвивати коридори Львів-Ужгород-Чоп і Львів-Чернівці-Вадул-Сірет

Угорщина обіцяє Путіну безперешкодний в'їзд до країни на майбутню зустріч із Трампом

Заморозки очікуються на заході Україні 20 та 21 жовтня

На ворожій агітації викрито експравоохоронця і клірика - СБУ

Зустріч Путіна і Трампа може відбутися протягом двох тижнів або трохи пізніше, заявили в Кремлі

Свириденко запропонувала Фіцо відкрити в Словаччині українську школу, він не проти

В Україні на вихідних прохолодна погода, дощитиме

Глава МВС: Дактилоскопія поряд з ДНК-аналізом допомагає швидше встановлювати особи загиблих

Україна готова працювати над тим, щоб убезпечити Словаччину від будь-яких ризиків постачання енергоносіїв, - Свириденко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА