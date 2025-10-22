Угорщина розраховує на проведення зустрічі Трампа й Путіна в Будапешті попри відсутність порозуміння між США й РФ

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто наполягає на можливому проведенні двосторонніх переговорів Трампа й Путіна в Будапешті. Інформацію про скасування переговорів Рубіо й Лаврова та відсутність намірів у сторін проводити таку зустріч найближчим часом Сійярто вважає зусиллями провоєнних кіл завадити проведенню саміту, про що написав на платформі X у вівторок.

"З того моменту, як було оголошено про проведення Саміту миру в Будапешті, стало очевидним, що багато хто зробить усе можливе, щоб не допустити його проведення. Провоєнна політична еліта та її ЗМІ завжди поводяться подібним чином перед подіями, які можуть виявитися вирішальними між війною та миром.Те саме відбувається практично перед кожним засіданням Європейської ради, перед рішеннями про санкції або про Європейський фонд миру. Ніщо не нове під сонцем. На цей раз все буде так само. Поки саміт не відбудеться, варто очікувати на хвилю витоків, фейкових новин та заяв про те, що він не відбудеться", - написав Сійярто на X.

Джерело: https://x.com/FM_Szijjarto/status/1980726019418914821