Інтерфакс-Україна
Події
01:09 22.10.2025

Угорщина розраховує на проведення зустрічі Трампа й Путіна в Будапешті попри відсутність порозуміння між США й РФ

1 хв читати

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто наполягає на можливому проведенні двосторонніх переговорів Трампа й Путіна в Будапешті. Інформацію про скасування переговорів Рубіо й Лаврова та відсутність намірів у сторін проводити таку зустріч найближчим часом Сійярто вважає зусиллями провоєнних кіл завадити проведенню саміту, про що написав на платформі X у вівторок.

"З того моменту, як було оголошено про проведення Саміту миру в Будапешті, стало очевидним, що багато хто зробить усе можливе, щоб не допустити його проведення. Провоєнна політична еліта та її ЗМІ завжди поводяться подібним чином перед подіями, які можуть виявитися вирішальними між війною та миром.Те саме відбувається практично перед кожним засіданням Європейської ради, перед рішеннями про санкції або про Європейський фонд миру. Ніщо не нове під сонцем. На цей раз все буде так само. Поки саміт не відбудеться, варто очікувати на хвилю витоків, фейкових новин та заяв про те, що він не відбудеться", - написав Сійярто на X.

Джерело: https://x.com/FM_Szijjarto/status/1980726019418914821

Теги: #угорщина #скасування #саміт #путін #заява #трамп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:40 22.10.2025
Трамп заявив, що остаточне рішення щодо його зустрічі з Путіним ще не ухвалено

Трамп заявив, що остаточне рішення щодо його зустрічі з Путіним ще не ухвалено

23:30 21.10.2025
Путін повинен відчути дедалі вищу ціну свого бажання продовжувати війну – Грем

Путін повинен відчути дедалі вищу ціну свого бажання продовжувати війну – Грем

22:05 21.10.2025
Генсек НАТО відвідає Вашингтон, де зустрінеться із Трампом

Генсек НАТО відвідає Вашингтон, де зустрінеться із Трампом

12:03 21.10.2025
Зеленський та європейські лідери заявляють про використання всієї вартості заморожених суверенних активів РФ для допомоги Україні

Зеленський та європейські лідери заявляють про використання всієї вартості заморожених суверенних активів РФ для допомоги Україні

10:26 21.10.2025
Деякі лідери ЄС хочуть бути присутніми на запланованій зустрічі Путіна і Трампа в Будапешті – ЗМІ

Деякі лідери ЄС хочуть бути присутніми на запланованій зустрічі Путіна і Трампа в Будапешті – ЗМІ

08:36 21.10.2025
Зустріч Трампа з Путіним може відтермінуватися

Зустріч Трампа з Путіним може відтермінуватися

19:46 20.10.2025
Трамп заявив, що на заваді "угоди" між РФ та Україною стоїть ненависть лідерів країн

Трамп заявив, що на заваді "угоди" між РФ та Україною стоїть ненависть лідерів країн

16:36 20.10.2025
Каллас: Трамп, зустрічаючись із Путіним, "щиро хоче" покласти край війні, але без України та ЄС з цього нічого не вийде

Каллас: Трамп, зустрічаючись із Путіним, "щиро хоче" покласти край війні, але без України та ЄС з цього нічого не вийде

13:40 20.10.2025
Каллас про візит до Угорщини Путіна, проти якого видано ордер на арешт: Недобре це бачити

Каллас про візит до Угорщини Путіна, проти якого видано ордер на арешт: Недобре це бачити

10:43 20.10.2025
Зеленський: Путін оперує РФ як своєю власністю, а розпродажем України ніхто не займатиметься

Зеленський: Путін оперує РФ як своєю власністю, а розпродажем України ніхто не займатиметься

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував нову угоду з європейськими партнерами щодо оборонних спроможностей

Зеленський анонсував нову угоду з європейськими партнерами щодо оборонних спроможностей

Окупанти завдали удару по Новгороду-Сіверському, відомо про 4 загиблих та 7 постраждалих – обладміністрація

Рада призначила Бережну віцепремʼєром з гуманітарної політики - міністром культури

Рада продовжила строк проведення загальної мобілізації

ОСТАННЄ

Одну людину госпіталізовано внаслідок удару російького дрона по приватному будинку у Броварах - ОВА

Багатоповерхівку і приватні будинки в Запоріжжі пошкоджено ударними дронами ворога - ОВА

Пожежу внаслідок ворожої атаки зафіксовано у Печерському районі Києва - КМВА

Рада у 1-му читанні бюджету розглянула 3276 правок з 3339 – депутат

Київ під атакою баліститки, медичну бригаду викликали в Дарницький район – Кличко

Росіяни вдарили по інфраструктурі Запоріжжя - ОВА

Київ росіяни атакували балістикою, зафіксовано пожежу – Кличко

Сили оборони уразили Брянський хімічний завод в РФ – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 151 ворожу атаку - Генштаб

Уряд дозволив проводити закупівлі для відбудови або захисту критичної інфаструктури без відкритих торгів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА