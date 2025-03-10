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13:56 10.03.2025

Завершено розслідування справ щодо корупції на Укрзалізниці, в яких фігурують колишній радник ОП Шило та нардеп Бондар

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Завершено розслідування справ щодо корупції на Укрзалізниці, в яких фігурують колишній радник ОП Шило та нардеп Бондар

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершила розслідування трьох епізодів корупції на АТ "Укрзалізниця", в яких зокрема фігурують колишній радник ОП, ексочільник департаменту СБУ Артем Шило на діючий народний депутат Віктор Бондар.

"Прокурори САП прийняли рішення про завершення досудового розслідування у справах щодо заволодіння коштами Укрзалізниці за епізодами закупівлі кабельно-провідникової продукції, трансформаторів, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом", - йдеться в повідомленні САП в Телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією прокуратури, детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

В САП уточнюють, що йдеться про 3 епізоди.

"Перший стосується чинного народного депутата України та ще 9 осіб. Для реалізації злочину вони вступили у змову з членами іншої організованої групи, до складу якої входила посадова особа АТ "Укрзалізниця" та інші особи, які здійснювали неформальний контроль за діяльністю товариства", - наголошують в прокуратурі.

В САП інформують, що "бек-офіс", який організували члени другої організованої групи, дозволяв здійснювати неформальний контроль за діяльністю підприємства, а за умови сплати учасникам групи частини грошових коштів допомагав усувати перешкоди та забезпечувати ухвалення рішень, зокрема щодо перемоги підконтрольних підприємцю компаній у закупівлях Укрзалізниці.

"Реалізація злочинних намірів призвела до того, що протягом 2021–2022 років у закупівлях Укрзалізниці на постачання кабельно-провідникової продукції перемогу здобули два підприємства, які були підконтрольні нардепу та підприємцю", - зазначається в повідомленні.

Таким чином, як пояснюють в САП, застосувавши різні схеми зі збільшення вартості продукції, зловмисники реалізували її Укрзалізниці за цінами, значно вищими ніж ринкові, що завдало Укрзалізниці збитків на суму понад 140 млн грн. Частину з цих коштів легалізовано шляхом здійснення фінансових операцій, спрямованих на приховування їх злочинного походження.

Ім'я депутата не зазначається в повідомленні САП, згідно фабули справи, йдеться про Бондара.

"Другий епізод стосується 5 учасників вказаної групи та ще 5 залучених ними осіб, серед них (посади вказано на час вчинення злочину): керівник організованої групи, радник Офісу Президента України, а в подальшому – співробітник Служби безпеки України, перший заступник директора філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця", заступник директора з економічної та інформаційної безпеки Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця", співробітник Служби безпеки України", - наголошується в повідомленні.

В САП не уточнюють ім'я фігурантів, судячи з фабули справи, йдеться, зокрема, про Артема Шило - колишнього заступника голови ОП, який в подальшому очолював департамент СБУ.

У червні-грудні 2022 року керівник групи через підконтрольних службових осіб АТ "Укрзалізниця" забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів.

Під час розслідування зʼясовано, що постачання трансформаторів відбувалося за завищеною вартістю. Продукція закуповувалась через зареєстровану в Болгарії фірму-прокладку в узбецького виробника, яким частково володіють юридичні особи з країни-агресора, та перепродавались Укрзалізниці за вдвічі завищеною ціною. Як наслідок, вона зазнала збитків на суму 99,9 млн грн, якими заволоділи учасники злочину.

У третьому епізоді, за інформацією прокуратури, йдеться про легалізацією лідером групи грошових коштів злочинного походження в розмірі понад 159 млн грн шляхом переведення їх на рахунки підконтрольних йому фізичних та юридичних осіб під виглядом оплати послуг "салонів краси", а також придбання елітної житлової та комерційної нерухомості.

Теги: #укрзалізниця #справа

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