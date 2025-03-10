Уночі збито 130 зі 176 ворожих БпЛА, 42 безпілотників-імітаторів локаційно втрачено

Підрозділи Сил оборони минулої ночі збили 130 ворожих БпЛА зі 176, що атакували територію України, 42 безпілотника-імітатора локаційно втрачені, повідомила пресслужба Повітряних сил (ПС) Збройних сил України.

"Станом на 08.00 підтверджено збиття 130-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях", - сказано в повідомленні.

Як повідомляється, у ніч на 10 березня (із 18.00 9 березня) противник атакував 176-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда — Крим.

Разом з тим, 42 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Полтавщина та Київщина.