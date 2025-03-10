Федоров оголосив про запуск в "Дії" бета-тесту цифрового дозволу на зброю

В "Дії" в режимі бета-тестування запущено цифровий дозвіл на зброю, повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Запустили в "Дії" дозвіл на зброю. Документ, на який ви давно чекали… Користуйтеся цифровим дозволом на зброю. Генеруйте витяг з Єдиного реєстру зброї. Отримуйте push-сповіщення про закінчення терміну дії документа", - написав він, зазначивши, що спочатку послуга працюватиме у форматі бета-тестування.

За словами Федорова, в 2022 році в "Дії" було проведено опитування про володіння зброєю. Воно стало другим за популярністю в застосунку. Високий інтерес спонукав уряд прискорити цифровізацію процесів: у 2023 році МВС створило електронний реєстр зброї, на основі якого була запущена послуга видачі дозволу в "Дії". Також плануються інші послуги.

Віцепрем'єр-міністр нагадав, що паперовий дозвіл на зброю є "книжечкою, у яку ручкою вносили записи".

"Дозвіл у "Дії" - це зручно та безпечно. Документ у застосунку неможливо підробити, поліція зможе миттєво перевіряти його легальність й інформацію про власника, що зменшує ризик незаконного обігу зброї", - підкреслив Федоров, вказавши, що послуга доступна після оновлення застосунку.

Сервіс створений за участі Міністерства внутрішніх справ, ДП "ІНФОТЕХ" та Національної поліції України.

Раніше з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка повідомлялося, що онлайн-дозволи на зброю тепер можна отримати не лише в сервісах МВС, а й у застосунку "Дія". Він нагадав, що ще в червні 2023 року МВС запустили Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ), який суттєво спростив оформлення дозволів та супутніх послуг для громадян. За цей час до поліції надійшло понад 620 тисяч заяв на отримання різних видів дозвільних документів.

За словами Клименка, водночас ЄРЗ продовжить працювати у звичному режимі, відтак подати запит на отримання дозвільних документів, як і раніше, можна через Єдине вікно для громадян: https://services.mvs.gov.ua.