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07:04 10.03.2025

Війська РФ за добу втратили 1190 осіб та 138 од. техніки - Генштаб

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Війська РФ за добу втратили 1190 осіб та 138 од. техніки - Генштаб
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Сили оборони за добу ліквідували 1190 окупантів, 18 танки, 40 бронемашин, 65 артсистем, 241 БПЛА, а також 138 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком понеділка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 886320 (+1190) осіб, танків ‒ 10292 (+18) од, бойових броньованих машин ‒ 21400 (+40) од, артилерійських систем – 24271 (+65) од, РСЗВ – 1311 (+1) од, засоби ППО ‒ 1102 (+1) од, літаків – 370 (+0) од, гелікоптерів – 331 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28603 (+241), крилаті ракети ‒ 3120 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 40071 (+138) од, спеціальна техніка ‒ 3773 (+0)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб #втрати #рф

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