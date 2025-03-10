Укргідрометцентр попереджає про сильні пориви вітру і дощі в Карпатах і Закарпатті

Укргідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища в Україні 10-12 березня.

"В другу половину дня 10 березня та 11-12 березня в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї 25 м/с; вдень 11 березня та впродовж доби 12 березня на Закарпатті та в Карпатах значні дощі", - йдеться у попередженні Укргідрометцентру.

Через такі метеорологічні явища у відповідних областях оголошено I рівень небезпечності (жовтий).