Події

16:50 09.03.2025

Росіяни активізували атаки на сіверському напрямку – Генштаб ЗСУ

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Росіяни активізували атаки на сіверському напрямку – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники продовжують утримувати рубежі і зупиняти ворога. Всього станом на 16:00 на лінії фронту сталося 95 боєзіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Найактивніше росіяни атакували на покровському, сіверському та торецькому напрямках.

Так, на покровському напрямку ворог 20 разів розпочинав зіткнення різної інтенсивності. Українські захисники відбили 17 ворожих атак в районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Даченське, Котлине, Надіївка, Преображенка, Андріївка та Улакли. Станом на 16:00 тривають ще три боєзіткнення.

Активізувалися загарбники на сіверському напрямку, здійснивши з початку доби вже 18 атак, сім з яких українські воїни вже відбили.

На торецькому напрямку ворог 13 разів намагався атакувати українські позиції. На даний час триває шість боєзіткнень.

Крім того, на Курщині українські захисники відбили 15 атак загарбників, шість боєзіткнень ще тривають.

На лиманському напрямку ворог атакував 9 раз. На гуляйпільському напрямку завершилось два боєзіткнення, ще чотири атаки загарбників тривають.

На краматорському напрямку наші захисники відбивають атаку ворога, ще три боєзіткнення вже завершились

На харківському, куп’янському та оріхівському напрямках ворог атакував по три рази, один бій на оріхівському напрямку все ще триває.

Одна атака відбулася на новопавлівському напрямку.

На придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Теги: #генштаб_зсу #фронт #зведення

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