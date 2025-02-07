Інтерфакс-Україна
Події
09:16 07.02.2025

Фінал нацвідбору "Євробачення-2025" відбудеться 8 лютого

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Фінал нацвідбору "Євробачення-2025" відбудеться 8 лютого

Фінал національного відбору міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025" відбудеться в суботу, 8 лютого.

Ведучими фіналу нацвідбору будуть телеведуча та ведуча "Євробачення-2005" в Києві Марія Єфросиніна, офіційний голос пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак, а в журі конкурсу будуть співачка Джамала, лідер гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець і фронтвумен гурту Go_A Катерина Павленко.

На сцені фіналу національного конкурсного відбору виконавець Влад Шериф із піснею Wind of Change виступить першим, далі йтимуть Абіє ("Дім") - 2, MOLODI (my sea) - 3, Future Culture (Waste My Time) - 4, Маша Кондратенко (No time to cry) - 5, KHAYAT (HONOR) - 6, FIЇNKA ("Культура") - 7, KRYLATA (STAY TRUE) - 8, Ziferblat (Bird of pray) - 9 і ДК Енергетик ("Сіль") - 10.

Як і в попередні роки, переможця відбору та представника України на "Євробаченні-2025" визначать за результатами голосування журі та глядачів. Голосувати за переможця всі бажаючі зможуть як в мобільному застосунку "Дія" та за допомогою СМС-повідомлень.

Зокрема, абоненти мобільних операторів повинні відправити повідомлення на короткий номер 7576 із кодом від 1 до 10, який відповідає порядковому номеру учасника. З одного телефонного номера буде зараховано не більше одного СМС-повідомлення за одного учасника фіналу.

Як раніше повідомляло "Суспільне", 8 лютого, за пів години до фіналу нацвідбору, о 18:00, на глядачів очікує трансляція передшоу, а о 18:30 розпочнеться трансляція фіналу нацвідбору до "Євробачення-2025".

Стежити за трансляцією фіналу можна: на телеканалі "Суспільне Культура"; на ютуб-каналі "Євробачення Україна"; на сайтах "Суспільне Культура" та "Євробачення в Україні"; на фейсбук-сторінках "Суспільного" та "Євробачення Україна"; слухати на "Радіо Промінь"; дивитися англійською мовою на ютуб-каналі "Євробачення Україна".

Серед іншого, "Суспільне" і Благодійний фонд Сергія Притули під час трансляції нацвідбору проведуть благодійний збір для мобільних груп гуманітарного розмінування Державної спеціальної служби транспорту України.

Як повідомлялося, "Євробачення-2025" відбудеться в Базелі (Швейцарія). Фінал відбудеться в Санкт-Якоб Холі в суботу, 17 травня, а півфінали - у вівторок, 13, і четвер, 15 травня. За результатами жеребкування, представник від України виступить у першій частині першого півфіналу, 13 травня.

Теги: #євробачення #нацвідбір #фінал

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