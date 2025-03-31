Інтерфакс-Україна

Події

09:08 31.03.2025

Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області

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Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА

Російські війська за добу здійснили майже 400 обстрілів по 11 населених пунктах Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 395 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області", - сказано в повідомленні.

Федоров зазначив, що ворог здійснив 4 авіаційних удари по Гуляйполю, Залізничному, Чарівному та Новодарівці, а 255 БпЛА різної модифікації атакували Малокатеринівку, Лобкове, П'ятихатки, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Також 2 обстріли з РСЗВ накрили Щербаки та Новоданилівку, а 134 артудари завдано по території  П'ятихаток, Лобкового, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Між тим, надійшло 3 повідомлення про пошкодження приватних будинків та автівки. Мирні жителі не постраждали.

Теги: #запорізька_область #обстріли

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