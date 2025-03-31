Росіяни обстріляли Нікополь і три громади Дніпропетровщини, є ошкодження - Лисак

Під російські обстріли потрапив Нікополь та три громади Дніпропетровщини, пошкоджене підприємство, адмінбудівля та приватні будинки, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"До пізнього вечора агресор бив по Нікопольщині. Здебільшого застосовував дрони-камікадзе. Обстріляв й з артилерії. Від ударів потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська громади", - написав він у телеграмі.

За словами Лисака, внаслідок обстрілів пошкоджені підприємство, адмінбудівля, 2 приватні будинки, газогін. Люди не постраждали.

Разом з тим, захисники знищили на Дніпропетровщині 3 безпілотники.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/20483