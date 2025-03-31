Інтерфакс-Україна

Події

07:40 31.03.2025

Киян попередили про туман в столиці

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Киян попередили про туман в столиці

Уранці понеділка в Києві оголосили туман з видимістю 200-500 м, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

У КМДА рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані знизити швидкість руху, за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом, тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями, при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію, а також уникати різких маневрів на дорозі.

Разом з тим, пішоходів закликали бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.

 

 

Теги: #київ #туман

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