Киян попередили про туман в столиці

Уранці понеділка в Києві оголосили туман з видимістю 200-500 м, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

У КМДА рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані знизити швидкість руху, за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом, тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями, при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію, а також уникати різких маневрів на дорозі.

Разом з тим, пішоходів закликали бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.