Інтерфакс-Україна

Події

08:51 31.03.2025

Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждали 11 людей

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Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждали 11 людей

Російські війська у неділю обстріляли Херсонську область, внаслідок чого 11 людей постраждали, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Степне, Надеждівка, Новоберислав, Комишани, Білозерка, Розлив, Червоний Маяк, Дудчани, Качкарівка, Одрадокам'янка, Львове, Ольгівка, Тягинка, Станіслав, Нововоронцовка, Осокорівка, Бургунка, Придніпровське, Томина Балка, Велетенське, Веселе, Зміївка, Інженерне, Кізомис, Козацьке, Миколаївка, Монастирське, Новоолександрівка, Понятівка, Шляхове та місто Херсон", - сказано в повідомленні.

Прокудін зазначив, що через російську агресію 11 людей дістали поранення.

Також, за його словами, російські військові били по комунальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 12  приватних будинків. Окупанти поцілили по сільгосппідприємству, понівечили господарські споруди, гараж та  приватний автомобіль.

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

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