Інтерфакс-Україна

Події

08:12 31.03.2025

У Запорізькій області знеструмлена високовольтна лінія електропередачі внаслідок ворожої атаки

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У Запорізькій області знеструмлена високовольтна лінія електропередачі внаслідок ворожої атаки

Російські ворожі обстріли Запорізької області спричинили знеструмлення високовольтної лінії електропередачі, енергетики усувають наслідки, повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Знеструмлена високовольтна лінія електропередачі та пошкоджені дачні будинки. Такі наслідки ворожої атаки на Запорізьку область", - написав він в телеграмі.

За словами Федорова, внаслідок ворожого обстрілу також пошкоджені десять будинків на території дачних кооперативів. Відсутнє електропостачання у частині селища Кушугум.

Глава ОВА зазначив, що енергетики роблять все можливе для якнайскорішого усунення наслідків атаки.

 

Теги: #запоріжжя #знеструмлення #атаки

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