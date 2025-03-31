Інтерфакс-Україна

Події

09:41 31.03.2025

Невдачею закінчився перший в історії запуск космічної ракети з території Західної Європи

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Невдачею закінчився перший в історії запуск космічної ракети з території Західної Європи

Запуск ракети Spectrum німецької компанії Isar Aerospace, запущеної в неділю в тестовий орбітальний політ зі стартового майданчика космічного центру Анньоя в Північній Норвегії, закінчився невдачею, як випливає з трансляції старту.

Ракета успішно злетіла, але приблизно за 18 секунд почала неконтрольовано відхилятися від траєкторії польоту і ще за 10 секунд впала на землю і вибухнула.

Це був перший запуск космічної ракети з території Західної Європи. Він був здійснений о 12:30 за місцевим часом.

Космопорт на острові Анньоя було відкрито 2023 року. Берлінська компанія Isar Aerospace поки що є його єдиним клієнтом.

Двоступенева легка ракета-носій Spectrum висотою 28 метрів і діаметром 2 метри призначена для виведення малих і середніх супутників загальною масою до 700 кг на сонячно-синхронну орбіту і до 1000 кг на низьку навколоземну орбіту. Ціна виведення на орбіту корисного навантаження оцінюється приблизно в 10 тис. євро за кілограм.

Теги: #запуск #ракета #невдача

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