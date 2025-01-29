Ведучими нацвідбору на "Євробачення-2025" будуть телеведучі Єфросиніна, Мірошниченко і стендап-комік Байдак

Ведучими фіналу національного відбору на участь у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2025" будуть телеведучі Марія Єфросиніна та Тімур Мірошниченко, а також стендап-комік Василь Байдак.

"Суспільне мовлення оголосило ведучих національного відбору на "Євробачення-2025". Ними стали телеведуча та ведуча "Євробачення-2005" в Києві Марія Єфросиніна, офіційний голос пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак", - ідеться в повідомленні "Суспільного".

Відзначається, що 8 лютого у фіналі нацвідбору трійка ведучих працюватиме як разом на головній сцені, так і окремими парами в різних зонах локації.

Нагадаємо, що ведучими фіналу нацвідбору на участь у "Євробаченні-2024" були фронтвумен гурту The HARDKISS Юлія Саніна, а також, як і в цьому році, телеведучий Мірошниченко та стендап-комік Байдак.

Як повідомлялося, "Євробачення-2025" відбудеться в Базелі (Швейцарія). Фінал відбудеться в Санкт-Якоб Холі в суботу, 17 травня, а півфінали - у вівторок, 13, і четвер, 15 травня. Фінал нацвідбору-2025 відбудеться 8 лютого у форматі телевізійного концерту.