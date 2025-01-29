Інтерфакс-Україна
Події
12:46 29.01.2025

Ведучими нацвідбору на "Євробачення-2025" будуть телеведучі Єфросиніна, Мірошниченко і стендап-комік Байдак

1 хв читати
Ведучими нацвідбору на "Євробачення-2025" будуть телеведучі Єфросиніна, Мірошниченко і стендап-комік Байдак

Ведучими фіналу національного відбору на участь у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2025" будуть телеведучі Марія Єфросиніна та Тімур Мірошниченко, а також стендап-комік Василь Байдак.

"Суспільне мовлення оголосило ведучих національного відбору на "Євробачення-2025". Ними стали телеведуча та ведуча "Євробачення-2005" в Києві Марія Єфросиніна, офіційний голос пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак", - ідеться в повідомленні "Суспільного".

Відзначається, що 8 лютого у фіналі нацвідбору трійка ведучих працюватиме як разом на головній сцені, так і окремими парами в різних зонах локації.

Нагадаємо, що ведучими фіналу нацвідбору на участь у "Євробаченні-2024" були фронтвумен гурту The HARDKISS Юлія Саніна, а також, як і в цьому році, телеведучий Мірошниченко та стендап-комік Байдак.

Як повідомлялося, "Євробачення-2025" відбудеться в Базелі (Швейцарія). Фінал відбудеться в Санкт-Якоб Холі в суботу, 17 травня, а півфінали - у вівторок, 13, і четвер, 15 травня. Фінал нацвідбору-2025 відбудеться 8 лютого у форматі телевізійного концерту.

Теги: #євробачення #ведучі #нацвідбір

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:47 01.05.2025
Українська делегація на "Євробаченні-2025" і гурт Ziferblat вирушили до Базеля

Українська делегація на "Євробаченні-2025" і гурт Ziferblat вирушили до Базеля

10:44 29.04.2025
Jerry Heil стане речницею від України на "Євробачення-2025"

Jerry Heil стане речницею від України на "Євробачення-2025"

11:07 31.03.2025
У "Дії" завершилося голосування за склад нацжурі на "Євробачення-2025", його оголосять 17 травня

У "Дії" завершилося голосування за склад нацжурі на "Євробачення-2025", його оголосять 17 травня

08:46 30.03.2025
Стали відомі пісні всіх 37 країн-учасниць "Євробачення-2025"

Стали відомі пісні всіх 37 країн-учасниць "Євробачення-2025"

13:34 28.03.2025
Ziferblat виступить під №5 у першому півфіналі "Євробачення-2025"

Ziferblat виступить під №5 у першому півфіналі "Євробачення-2025"

10:38 24.03.2025
У "Дії" пропонують обрати склад нацжурі на "Євробачення-2025"

У "Дії" пропонують обрати склад нацжурі на "Євробачення-2025"

15:51 18.03.2025
Український кінооператор Недря прокоментував зйомку разом із російською режисеркою кліпу для представника Естонії на "Євробаченні-2025"

Український кінооператор Недря прокоментував зйомку разом із російською режисеркою кліпу для представника Естонії на "Євробаченні-2025"

13:58 05.03.2025
Мінкультури запевнило, що Ziferblat і команда супроводу не матимуть перешкод у виїзді за кордон для участі у "Євробаченні-2025"

Мінкультури запевнило, що Ziferblat і команда супроводу не матимуть перешкод у виїзді за кордон для участі у "Євробаченні-2025"

14:41 15.02.2025
"Суспільне" підписало договір з гуртом Ziferblat на участь у "Євробаченні-2025"

"Суспільне" підписало договір з гуртом Ziferblat на участь у "Євробаченні-2025"

10:14 11.02.2025
Фонд Притули під час трансляції нацвідбору "Євробачення-2025" зібрав 3 млн грн для мобільних груп гумрозмінування

Фонд Притули під час трансляції нацвідбору "Євробачення-2025" зібрав 3 млн грн для мобільних груп гумрозмінування

ВАЖЛИВЕ

Генсекретар ОЕСР прибув в Україну, щоб представити Економічний огляд та Огляд доброчесності України

Колишніх топчиновників нафтової компанії України оголосили в міжнародний розшук Інтерполу через привласнення 5,8 млрд грн

Повітряні сили: Підтверджено збиття 54 ударних БпЛА типу Shahed, 70 – локаційно втрачені

Росіяни пошкодили два водогони в Костянтинівці на Донеччині

ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку

ОСТАННЄ

Україна закликає усі іноземні держави утриматися від участі їхніх військовослужбовців у параді в Москві 9 травня - заява МЗС

Профільний комітет Ради розпочав розгляд питання ратифікації угоди між Україною та США про копалини - нардеп

Останки 42 людей виявлено на місці ексгумації у колишньому селі Пужники на Тернопільщині

АП ВАКС звільнила від кримінальної відповідальності екснардепа Пацкана у зв’язку із закінченням строків давності

Через ворожі обстріли Купʼянського району Харківщини постраждав 16-річний підліток і пенсіонерка - прокуратура

Україна суттєво просунулись у боротьбі проти корупції - генсек ОЕСР

Загинула жителька Комишан через російську атаку – Херсонська ОВА

Шмигаль: Україна рішуче налаштована виграти мир, який настане після завершення війни

Троє ворожих агентів поширювали відео, записані з полоненими українськими воїнами під тиском

Трамп доручив реконструювати "Алькатрас" і знову відкрити там в'язницю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА