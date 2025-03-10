СБУ викрила в Черкасах колишніх комуністів, які закликали захопити всю Україну

Служба безпеки України запобігла новим спробам російських спецслужб розхитати суспільно-політичну обстановку в центральних областях України: затримано підпільне угруповання, яке дистанційно координував екснардеп-комуніст Петро Симоненко.

"Як встановило розслідування, підривну діяльність ворожого осередку дистанційно координував екснардеп-комуніст Петро Симоненко, який на початку повномасштабної війни втік до рф у супроводі російського спецназу", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацію СБУ, на замовлення країни-агресора він сформував підпільне угруповання, до якого увійшли: колишній нардеп-комуніст, ексголова міської організації компартії, її секретар та ідеологічний функціонер.

"Фігуранти публічно виправдовували збройну агресію рф та воєнні злочини рашистів, зокрема ракетний удар по Охматдиту та масові вбивства у Бучі. Задокументовано, як поплічники агресора поширювали ворожі наративи у розмовах серед місцевих жителів, а також виступали на підтримку окупантів", - наголошується в повідомленні.

Також встановлено, що від імені ворожого осередку зловмисники готували листи до Володимира Путіна, в яких вихваляли очільника Кремля та закликали до відновлення колишнього СРСР.

В СБУ уточнюють, що для проведення зустрічей фігуранти приховано використовували колишнє офісне приміщення забороненої компартії.

Під час обшуків за місцями перебування та в оселях фігурантів у Черкасах та Києві виявлено заборонену символіку, а також комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинів.

Наразі слідчі СБУ повідомили всім чотирьом зловмисникам про підозру за чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене організованою групою).

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Українська спецслужба нагадає, що навесні 2023 року СБУ провела масштабну спецоперацію, за результатами якої викрила підпільні осередки "компартії більшовиків" у ще семи регіонах України.