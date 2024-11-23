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22:46 23.11.2024

Посольство України в Греції закликає розслідувати напад комуністів на акцію пам'яті жертв Голодомору

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Посольство України в Греції закликає розслідувати напад комуністів на акцію пам'яті жертв Голодомору

Посольство України в Греції висловлює свій рішучий протест стосовно насильницьких провокативних дій членів Комуністичної партії Греції під час заходу, організованого українською громадою в муніципалітеті Мандра-Ідилія з метою вшанування пам'яті жертв Голодомору. Про це повідомляється на сторінці дипломатичного представництва у Facebook.

"Посольство жорстко засуджує ганебне порушення офіційного заходу, присвяченого подіям історичного та емоційного значення для українського народу. Ці провокаційні дії, що призвели до фізичних нападів, зокрема напад на українського дипломата, що призвели до фізичної шкоди, є абсолютно неприйнятними та становлять кричуще порушення міжнародних норм", - сказано в заяві.

Посольство України закликало правоохоронні органи Греції оперативно розслідувати цей інцидент і забезпечити відповідальність винних. "Необхідно захистити права людей і громад на вшанування пам'яті історичних трагедій без страху перед залякуванням або насильством", - підкреслюється в тексті.

Раніше священик Української церковної спільноти святого Миколая УГКЦ у Греції Ігор Посоленик повідомив, що на учасників української акції, присвяченій пам'яті жертв Голодомору, напали представники компартії Греції.

"У суботу під час мирного заходу, присвяченого Дню пам'яті жертв Голодомору в Україні, група агресивно налаштованих осіб під комуністичними прапорами та гаслами напала на українців, серед яких значна частина були жінки та діти українських шкіл та асоціацій (Мадри, Греція). Інцидент стався біля пам'ятника Тарасу Шевченку, де зібралися українці, щоб провести санкціонований захід із молитвою за жертвами Голодомору", - описав події священик на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, цей випадок "став шоком для громади, особливо з огляду на те, що напад стався на заході, який мав підкреслити важливість пам'яті про трагедії минулого".

Місцева українська громада також закликала грецьку владу розслідувати інцидент, встановити винних і гарантувати безпеку проведення таких заходів у майбутньому.

Теги: #комуністи #напад #греція

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