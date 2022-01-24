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12:17 24.01.2022

НАТО на тлі нарощування РФ військового угруповання біля України приводить війська у боєготовність

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НАТО на тлі нарощування РФ військового угруповання біля України приводить війська у боєготовність

НАТО приводить свої збройні сили в стан бойової готовності та направляє додаткові кораблі й винищувачі в Східну Європу у зв'язку з нарощуванням російських військових сил поблизу України.

"Союзники по НАТО переводять сили в стан бойової готовності та направляють додаткові кораблі й винищувачі в місця розгортання НАТО в Східній Європі, посилюючи засоби стримування й оборони альянсу у зв'язку з тим, що Росія продовжує нарощувати свою військову присутність в Україні та навколо неї", - йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті НАТО.

У комюніке зазначається, що за останні дні низка членів НАТО оголосили про поточне або майбутнє перекидання додаткових сил. Так, згідно з заявою, Данія направляє у Балтійське море фрегат і планує перекинути в Литву чотири винищувачі F-16 для підтримки місії НАТО з патрулювання повітряного простору в регіоні. Також Іспанія направляє кораблі на допомогу військово-морським силам альянсу та розглядає можливість направлення винищувачів у Болгарію.

Крім того, Франція висловила готовність передислокувати в Румунію війська під командуванням НАТО.

США "також ясно дали зрозуміти", що розглядають можливість збільшення своєї військової присутності в східній частині Північноатлантичного альянсу, уточнюється в комюніке.

У НАТО також очікують, що Нідерланди з квітня направлять у Болгарію два винищувачі F-35 для підтримки місії альянсу з патрулювання повітряного простору. Нідерланди також мають намір направити один корабель і наземні підрозділи до резерву для сил швидкого реагування НАТО.

У НАТО, як зазначається в комюніке, до 2014 року не було військ у східній частині альянсу - аж до анексії Криму Росією.

 

Теги: #боєготовність #заява #нато
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